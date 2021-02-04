افتتاح مشاريع الطاقة المتجددة لـ 14 مركز صحي بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري اليوم في المركز الصحي بحي القرن بمدينة سيئون مشروع تزويد المركز بمنظومة الطاقة الشمسية ضمن أربعة عشر مركزا صحيا في مديريتي سيئون وشبام الممول من جمعية العون المباشر لضمان استمرارية خدمات تلك المراكز وعدم توقفها عن العمل.



وأستمع الوكيل الكثيري من مدير مشاريع المياه والإنشاء بجمعية العون المباشر المهندس احمد وهاب إلى شرح عن مكونات المشروع الذي يشمل تزويد 14 مركزا صحيا في مديرتي سيئون وشبام بمنظومة الطاقة الشمسية وذلك في إطار تدخلات الجمعية لمساندة خدمات تلك المراكز وضمان استمراريتها .. مثنياً على تدخلات جمعية العون المباشر لدعم القطاع الصحي لضمان استمرارية خدمات المرافق الصحية ذات الارتباط المباشر بالمواطنين مؤكدا أن هذه الأعمال محل تقدير السلطة المحلية معربا استعداد السلطة للتعاون مع كل المنظمات الأهلية التي تسعى لتقديم مساعداتها للمرافق الخدمية بشكل عام .

حضر الافتتاح مدير عام مديرية سيئون محمد العامري ومدير عام مديرية تريم خالد هويدي ومدير عام الصحة بالوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي ومدير عام التخطيط بالوادي والصحراء عبد الله عبد بن نصر وعدد من المسئولين في مكتب الصحة وجمعية العون المباشر .