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تدشين العمل في مشروع توريد منظومة الطاقة الشمسية لمضخة رفع المياه بالكود في أبين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة أبين المهندس صالح بلعيدي وفريق الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع عدن اليوم الخميس، بدء العمل وتسليم المقاول مشروع توريد وتركيب منظومة طاقة شمسية لشتغيل مضخة الرفع لمياه الصرف الصحي بمدينة الكود وتاهيل مبنى المحطة واعادة تاهيل احواض التجميع.

 

وفي التدشين، أكد بلعيدي أن هذا المشروع سيساهم بشكل كبير في الحد من طفح مياه الصرف الصحي اثناء انقطاعات التيار الكهربائي نظرا لاستمرارية عمل المضخة بالطاقة الشمسية خلال النهار .. مثمناً تدخلات الصندوق الإجتماعي في هذا المجال .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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