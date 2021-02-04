اجتماع في شبوة يناقش سير تنفيذ مشروع الصرف الصحي لمدينة عتق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقشت لجنة الخدمات وتحسين مدينة عتق بمحافظة في إجتماعها اليوم برئاسة الوكيل المساعد للمحافظة، علي الكندي، عدد من القضايا المتعلقة بسير تنفيذ المشروع والمعلاجات المناسبة للأشكاليات التي تواجهه.



وفي الإجتماع، الذي حضره رئيس اللجنة المهندس حسن البرمة، أكد الوكيل المساعد على اهمية التسريع في تنفيذ المكونات الاساسية لمشروع الصرف الصحي بالمدينة ،والذي تتولى شركة الغويزي للمقاولات تنفيذه خلال فترة ثلاثين شهرا .. منوها باهمية المشروع الذي يمثل اهم مشروعات البنى التحتية والاستراتيجية فيها،مشددا على ضرورة مراعاة الحركة والتوسع العمرانية المتزايد في المدينة .

بدوره أستعرض مهندس المشروع احمد خمبش، انجاز المخطط العام لشبكة الصرف الصحي للمدينة والشروع في توريد المواد الخاصة بها ،والاستعداد لصب غرف التفتيش وحفر خطوط الشبكة الرئيس والفرعية في شهري مارس وابريل القادمين .