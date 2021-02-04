توزيع 5 قوارب للصيادين في المكلا بتمويل كويتي

وثمن محافظ حضرموت فرج البحسني، الدعم الكبير للأشقاء في دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا، واستمرار دعم المحافظة، وتحسين سبل العيش لفئات المجتمع المختلفة.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جرى اليوم بمدينة المكلا توزيع 5 قوارب صيد كبيرة " عباري" مزوّدة بكامل أجهزة الملاحة البحرية، مقدّمة من الحكومة الكويتية عبر الجمعية الكويتية للإغاثة ، لـ 75 أسرة من أسر الصيادين المتضرّرين من الكوارث الطبيعية بحضرموت، بكلفة 425 ألف دولار.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012