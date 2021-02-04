تدشين المخيم الطبي الاول لجراحة المخ والاعصاب في مستشفى عتق بدعم من مركز الملك سلمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق اليوم في مستشفى عتق العام، فعاليات المخيم الطبي الاول في مجال جراحة المخ والاعصاب ومن مختلف الاعمار ، وذلك في اطار المشروع الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية .



ويشارك في المخيم الذي من المقرر ان يستمر حوالي اسبوعاً نخبة من الاطباء الاستشاريين السعوديين المتخصصين في هذا المجال .

وفي التدشين، اكد الوكيل لمروق على الأهمية الكبيرة لهذا المخيم لإجراء مثل هذه العمليات التي تكلفتها باهضة .. مشيداً بجهود مركز الملك سلمان والمشاريع الإنسانية التي تنفذها بالمحافظة .

من جانبه استعرض كبير الجراحين في المخيم الاستشاري ابراهيم السبيتي الاجراءات الطبية المتبعة في خدماته للمرضى .. لافتاً إلى ان الفريق سيتولى معاينة الحالات المرضية واجراء العمليات الجراحية لحالات اورام المخ والاستسقاء الدماغي واصابات الرأس .

حضر التدشين، مدير عام مستشفى عتق الدكتور خالد العياشي، ونائب مدير صحة شبوة الدكتور علي الذيب ومدير ادارة الرعاية الصحية الاولية بمكتب صحة شبوة الدكتور علي بافقير .