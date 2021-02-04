شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ ابين يكرم فريق الدراجات الهوا ئية المشارك في بطولة المحافظات المحررة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

كرم محافظ ابين اللواء الركن ابو بكر حسين سالم اليوم فريق الدراجات الهوائية المشارك في بطولة المحافظات المحررة التي اقيمت في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت وحقق خلالها المركزين الثاني والرابع.



وخلال التكريم، اعتبر محافظ أبين هذا الإنجاز تأكيد على ان ابين كانت وستظل منبعا للابداع بمختلف صورة واشكاله وولادة للنجوم الرياضيين الذين كان لهم أثر كبير في الساحة الرياضية على مستوى الوطن .. مؤكداً إهتمام السلطة المحلية بالشباب بغية تنمية مهاراتهم في مختلف الأنشطة بما يسهم في تطوير مداركهم وخلق جيل شاب قادر على النماء والابداع والمشاركة في بناء الوطن.

حضر التكريم، مدير عام مكتب الشباب والرياضة بمحافظة ابين الكابتن احمد صالح الراعي .