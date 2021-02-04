المجلس العربي للتخطيط بمشاركة باصهيب يناقش تقرير 2020م واحتياجات اليمن بمجال التدريب والأبحاث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت بمشاركة اليمن ممثلا بنائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، اليوم، في اجتماعه المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، تقرير أنشطة المعهد للعام الماضي 2020م، واحتياجات اليمن من برامج التأهيل والتدريب والأبحاث العلمية.



كما تطرق الاجتماع، إلى مستوى سير أنشطة المعهد في مجال تدريب الكوادر بمختلف المجالات والقطاعات في عدد من الدول، وجرى خلال الاجتماع أيضاً تصويت الأعضاء بما فيهم اليمن على قرار تجديد تعيين الدكتور بدر مال الله مديرا للمعهد العربي للتخطيط.

وفي سياق آخر، بحث نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع ممثلة منظمة ميدير السويسرية ان فولي، مشاريع المنظمة في مجال التغذية للسكان، والمياه والصرف الصحي والبيئة بعدد من مناطق ومحافظات الجمهورية، بتكلفة مليوني و 307 مليون و 46 ألف دولار.

وأشاد باصهيب، بتدخلات منظمة ميدير من خلال تنفيذ المشاريع المختلفة التي تعود بالنفع والفائدة على المجتمع اليمني .. مؤكدا حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمنظمات الدولية العاملة في بلادنا من أجل ضمان تنفيذ برامجها ومشاريعها المختلفة بنجاح.

من جانبها ثمنت ممثلة منظمة ميدير، التعاون المستمر من جانب وزارة التخطيط مع المنظمة عبر تقديم التسهيلات وتذليل الصعوبات التي تواجه سير عملها.