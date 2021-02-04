شكرا لبحثكم عن خبر وزير النقل يناقش أوضاع شركة طيران اليمنية والبحث في كيفية النهوض بها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن/خاص:

ناقش وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، خلال لقائه اليوم بديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، مع رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن أحمد العلواني، الخطط المستقبلية والجوانب المالية والإدارية والفنية للخطوط الجوية اليمنية.

وفي اللقاء أشاد وزير النقل بالخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية اليمنية وزيادة عدد رحلاتها بهدف تسهيل حركة المسافرين والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اليمن بسبب إنقلاب المليشيات الحوثية على الدولة والشعب، مؤكدا حرص الحكومة والوزاره على تسهيل عمل الشركة ودعم وتطوير أدائها ورفدها بطائرات جديدة خدمة للمسافرين.

كما شدد وزير النقل على ضرورة مضاعفة الجهود من قبل موظفي وعمال الشركة لتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة وتقديم التسهيلات الخاصة بالمسافرين من المرضى والجرحى والطلاب، ورجال الأعمال والحرص على العمل في ظل مستوى عالي من الأمن والسلامة.

واستمع الوزير من رئيس مجلس إدارة الشركة عن ماخرج به الإجتماع الذي عقد في دبي منتصف الشهر الماضي مابين شركة طيران اليمنية وشركة الايرباص لمناقشة الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين لرفد الشركة بطائرات جديدة وطريقة تمويل الشراء والمقترحات المقدمة بهذا الشأن.

وتطرق اللقاء إلى إمكانية رفد شركة الخطوط الجوية اليمنية بطائرات جديدة نوع إيرباص خلال الفترة القادمة، وكذا الأهتمام بعملية صيانة الطائرات ومعالجة المشاكل الفنية، إلى جانب جملة من الموضوعات المتعلقة بالنشاط التجاري.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الشركة عزمها على الاستمرار وتقديم الخدمات في كافة الظروف خدمة للمسافرين والسعي لتطوير وتوسيع اسطولها.. مشيرا إلى جملة من الصعوبات التي تواجهها الشركة جراء الحرب والخسائر التي لحقت بها أثناء جائحة الكورونا.

واتخذت الإجراءات اللازمة بشأن القضايا المطروحة.

حضر اللقاء القائم بأعمال وكيل قطاع النقل الجوي بالوزارة ديما عبدالقوي والمهندس طارق عبده علي مستشار الوزير لشؤون النقل الجوي.