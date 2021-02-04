اجتماع بعدن يناقش برامج الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود اليوم بعدن مع قيادة الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية أنشطة وبرامج الشركة ودورها في تطوير القطاع النفطي.



وشدد الوزير على ضرورة استغلال الغاز والثروات المصاحبة للنفط بشكل عام وتخطي الإهمال المسبق وضرورة إنتاج الكهرباء بالغاز.. مشيدا بما قامت به شركة بترو مسيلة مؤخرا من إنتاج الكهرباء بالغاز وقيام الشركة الوطنية للاستثمارات النفطية والمعدنية بإنشاء وتشغيل محطة بالحارث وضرورة التعاون المشترك مع شركة صافر لتحقيق نجاحات في هذا الجانب.

وأوضح أن الوزارة والحكومة لديها التزام بتفعيل القطاع النفطي وبعث رسائل اطمئنان للعالم وللشركات الخارجية للعودة لممارسة نشاطها.. منوها بالإنجازات المحققة لقطاع 5 جنه حيث تمت المشاركة في الإنتاج (PSA).

من جانبه أوضح المدير التنفيذي للشركة الدكتور عبدالله عمير أن الشركة تعمل حاليا مع شركاء الاستثمار لجلب مشاريع استثمارية واعدة تعزز وترفد الاقتصاد الوطني للبلاد واستعرض أبرز أنشطتها في القطاع 5 لعام 2020م من خلال حل مشكلة القوة القاهرة للمشغل والشركاء والعمال بالقطاع وإقرار ميزانية عام 2021م للقطاع والعمل على استكمال الترتيبات الفنية لتهيئة قطاع عمليات الإنتاج ودعم الشركة للمجتمعات المحلية وفي مقدمتها انشاء وتشغيل محطة توليد الكهرباء بواسطة الغاز في وادي بالحارث في شبوة بقدرة 14 ميجا وات.

مؤكدا رؤية الشركة والخطط المستقبلية لاستغلال الغاز في قطاع 5 من خلال مشاريع استثمارية منها مصنع للغاز المنزلي وكهرباء غازية بقدرة تصل الى 500 ميجا وات.