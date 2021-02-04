مناقشة الوضع المالي والإداري وخطط "اليمنية" لشراء طائرات جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، اليوم، مع رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن أحمد العلواني، الخطط المستقبلية والجوانب المالية والإدارية والفنية للنهوض بالشركة.



وفي اللقاء أشاد وزير النقل بالخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية اليمنية وزيادة عدد رحلاتها بهدف تسهيل حركة المسافرين والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اليمن بسبب انقلاب مليشيات الحوثي الارهابية على الدولة..مؤكدا حرص الحكومة على تسهيل عمل الشركة ودعم وتطوير أدائها ورفدها بطائرات جديدة خدمة للمسافرين.

كما شدد على ضرورة مضاعفة الجهود من قبل موظفي وعمال الشركة لتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة وتقديم التسهيلات الخاصة بالمسافرين والحرص على العمل في ظل مستوى عالي من الأمن والسلامة.

وتطرق رئيس مجلس إدارة الشركة الى نتائج الاجتماع الذي عقد في دبي منتصف الشهر الماضي بين "اليمنية" وشركة ايرباص بشأن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين لرفد الشركة بطائرات جديدة وطريقة تمويل الشراء والمقترحات المقدمة بهذا الشأن.

وتطرق اللقاء إلى إمكانية رفد الخطوط الجوية اليمنية بطائرات جديدة نوع إيرباص خلال الفترة القادمة، والاهتمام بصيانة الطائرات ومعالجة المشاكل الفنية، إلى جانب جملة من الموضوعات المتعلقة بالنشاط التجاري.