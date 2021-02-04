الفجير يتفقد أبطال الجيش في جبهة صرواح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وكيل وزارة الإدارة المحلية عبداللطيف الفجير، اليوم أبطال الجيش والمقاومة الشعبية في جبهات القتال بمديرية صرواح بمحافظة مأرب.



وخلال الزيارة التي رافقه فيها قائد محور إب العميد الركن أحمد البحش، أشاد الوكيل بصمود وبطولة وجاهزية ابطال الجيش والمقاومة وما يتمتعون به من معنويات عالية.. مشيداً بالتضحيات التي يبذلونها لتخليص اليمن من هذه الميليشيا الانقلابية.

ومن جانبه، أكد مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن أحمد الأشول، أن عيون أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية صوب العاصمة صنعاء وصعدة وعلى كل مكان في أرض اليمن ما يزال تحت سيطرة المليشيا الكهنوتية.. لافتاً إلى الخسائر التي تتكبّدها المليشيات بنيران الأبطال في جبال صرواح وغيرها من الجبهات.