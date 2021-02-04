بن حبريش يطلع على انشطة ملتقى شباب نحب بمديرية غيل بن يمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلع وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش اليوم، على أنشطة ملتقى شباب منطقة نحب الخيري بمديرية غيل بن يمين.



وخلال اللقاء أستعرض رئيس الملتقى صالح بلحسر، وأمينه العام حسن حيده، الأعمال والمشاريع الخيرية التي نفذها الملتقى، ومنها مد شبكة مياه الشرب إلى منازل المواطنين وتشجيع التعليم وتوزيع السلل الغذائية على أسر الفقيرة ومرضى السرطان وغيرها من الأنشطة التطوعية.

وشدد بن حبريش على مواصلة جهود الملتقى ومتابعته للمؤسسات الداعمة لإيجاد مشاريع تعود بالنفع على المنطقة بوصفها من المناطق الأشد احتياجا.