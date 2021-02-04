وزير الشباب والرياضة يناقش مع محافظ تعز سبل تعزيز النشاط الشبابي بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الشباب والرياضة نايف البكري اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، مع محافظ تعز نبيل شمسان، سبل تطوير الرياضة وتعزيز النشاط الشبابي في المحافظة من خلال وضع الخطط الطموح والعمل على زيادة موارد صندوق رعاية النشء والشباب بالمحافظة.



وخلال اللقاء أكد الوزير البكري على ضرورة إيلاء الجانب الشبابي والرياضي في المحافظة أهمية بالغة، باعتبار تعز مركزًا شبابيًا ورياضيًا هامًا، بما تمثله من إرث رياضي وثقل كبير على مستوى الجمهورية اليمنية .. منوهاً بجهود السلطة المحلية وسعيها الدؤوب والدائم للارتقاء بالعمل الشبابي والرياضي في المحافظة وبما يتوافق وتطلعات الرياضيين فيها، لتأخذ مكانتها التي ينبغي أن تكون عليها كمحافظة رائدة في جميع المجالات.

وشدد الوزير البكري على ضرورة إخلاء مقار الأندية في تعز وإخراج الوحدات الأمنية منها، لتغدو متنفسًا ومساحة تركض عليها أمال الشباب وتحتضن طاقاتهم وقدراتهم المختلفة.

من جانبه أشار محافظ تعز إلى المخزون الشبابي الذي تزخر به المحافظة وضرورة إتاحة الفرصة أمامهم لأظهار قدراتهم وطاقاتهم المختلفة خدمة لمحافظتهم ووطنهم بشكل عام .. مضيفاً أنه رغم ظروف الحرب والحصار، إلا أن تعز ظلت محافظة على نشاطاتها الشبابية المختلفة ومسابقاتها المتعددة في جميع المجالات "الرياضية والفنية والفنون والمسرح"، وغير ذلك.

وأقر اللقاء إنشاء معهد لإعداد القيادات الشبابية في المحافظة، وإقامة عدد من البطولات الرياضية بمشاركة جميع الأندية في الجمهورية .