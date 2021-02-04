شكرا لبحثكم عن خبر في اجتماع برئاسة الشاذلي : إجراءات مشددة لضبط حركةالسير وتخفيف الإزدحام بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كتب / عبدالسلام هائل

تصوير / زكي اليوسفي

ترأس وكيل أول محافظة عدن / محمد نصر شاذلي صباح اليوم اجتماعا موسعا بقاعة المستثمر .لمناقشة اشكاليات الازدحام المروري بالعاصمة عدن بحضور وكيل المحافظة لشؤون النقل خالد الجعيملاني ومدير امن العاصمة عدن اللواء مطهر الشعيبي وقائد الحزام الأمني / جلال الربيعي والعميد جمال ديان مدير عام شرطة السير ومدراء عموم المديريات والاشغال العامة وفرع الهيئة العامة للنقل ومكتب النقل والتخطيط والمالية ومدير عام مكتب محافظ عدن ، والجهات المختصة ..

واستهل الاجتماع بكلمة ترحيبية لوكيل أول محافظة عدن / محمد نصر شاذلي نقل فيها تحيات المحافظ احمد حامد لملس وتأكيده في حرص قيادة المحافظة على سرعة معالجة.اشكاليات الازدحام والاختناقات المرورية وبشكل عاجل ،وشدد على اهمية التزام الجميع بما خرج به الاجتماع من اجراءات وقرارات.لخدمة عدن وتخفيف حدة الازدحامات والاختناقات المرورية خصوصا في الجولات والشوارع والخطوط الرئيسية ،واضاف وكيل اول محافظة عدن / محمد نصر شاذلي قائلا : نريد عودة الروح النظامية لعدن واحياء الوعي لين اوساط المجتمع باهمية تطبيق النظام المروري واحياء الانضباط التلقائي للناس بقواعد السير والحركة المرورية ،كما شدد على اهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المختصة ومدراء عموم المديريات والاشغال والمرور لاعادة النظر في التصاريح الممنوحة لاصحاب المحلات التي تتسبب في الازدحان ووقف منح اي تصريحات جديدة مالم يوجد موقف خاص للسيارات .. كما اكد اهمية الالتزام بالاجراءات المقرة لخطوط وزمان سير الشاحنات والقاطرات الخارجة من والى ميناء عدن .كما تحدث في الاجتماع كل من وكيل المحافظة ومدير الامن وقائد الحزام الامني ومديرشرطة السير والاشغال العامة وهيئة النقل ومدراء عموم المديريات ..الخ .حيث اثري الاجتماع بالنقاشات المستفيضة والمقترحات بالحلول والمعالجات للكثير من النقاط والمحاور المطروحة في برنامج الاجتماع .

واقر الاجتماع عددا من الاجراءات اهمها:

- وقف منح التراخيص للمطاعم والمولات وغيرها مالم توجد مواقف مناسبة للسيارات -تفعيل دورالأجهزة الأمنية ورجال شرطة السير لتنظيم وضبط الحركة المرورية والتركيز على الزام الشاحنات السير في خطوطها المحددة والزمن والوقت المحددين .- المراقبة الليلية وضبط المركبات المخالفة ( بدون لوحات ،عاكسات ،عكس الخطوط ،بدون انارات ....اطفال يقودون السيارات ..وغيرها ) منع وقوف الشاحنات والقاطرات على جانبي الخطوط الرئيسية والكورنيشات ، كساحل ابين وغيره .

- العمل على اعادة تشغيل فرزة سيارات الاجرة في الشيخ عثمان ،والقاهرة والرويشان وضبط عملية تحصيل رسوم النقل للدولة .

- العمل على اصلاح الجولات لتخفيف الازدحام والزام مكتب الاشغال ومدراء المديريات البدء بالتنفيذ في جولتي كالتكس والقاهرة وغيرها من الجولات الاكثر إزدحاما .

- العمل على سرعة استكمال اعمال الإنارة للشوارع والخطوط الرئيسية ،

- الزام الجهات المختصة بسرعة الرفع بخطط اعمال الانارة التي لا يوجد لها تمويل وذلك لمكتب التخطيط والتعاون الدولي لرفعها للمحافظة لتوفير الدعم اللازم.

الزام كافة الجهات بالتعاون والتنسيق مع شرطة السير لتطبيق النظام ،وتخفيف الازدحام المروري في كل شوارع وجولات مديريات العاصمة عدن الثمان ..