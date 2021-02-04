شكرا لبحثكم عن خبر الفاو تختتم دورة تدريبية في مسح ومكافحة الجراد بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - فواز الحنشي

اختتمت اليوم الخميس بالعاصمة عدن الدورة التدريبية التي أقيمت في مجال مسح ومكافحة الجراد الصحراوي بدعم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبرعاية وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري.

وفي الخمسة أيام الماضية تعرّف المتدربون على الطرق الحديثة في عملية المسح والاستكشاف للجراد الصحراوي وطرق المكافحة الحديثة.

وفي حفل الاختتام الذي حضره ممثلو منظمة الفاو، ووكيل الوزارة لقطاع التخطيط الأستاذ علي جنيد، ووكيل الوزارة لقطاع الخدمات الأستاذ أمين باقادر، ونائب مدير مركز مكافحة الجراد المهندس صالح الحروري، وعدد من المسؤولين في وقاية النبات، تم تكريم المشاركين بشهادات تقديرية.

بدوره أوضح المسؤول الزراعي في مكتب الفاو لدى اليمن الدكتور وليد الحوامده، أن الدورة استهدفت 20 متدرباً، واستمرت 5 أيام تعرف المشاركون فيها على تقنيات وطرق حديثة لمسح ومكافحة الجراد الصحراوي، بإشراف مدربين وخبراء دوليين في هذا المجال.

وأضاف الحوامده أن هذه الدورة هي الأولى ولن تكون الأخيرة، بل ستتبعها دورات خلال الفترة المقبلة سيتم التركيز فيها على صيانة المرشات والآلات المستخدمة في مكافحة الجراد، مشيراً إلى أن الفاو تسعى لفتح مراكز متخصصة للرصد والمسح والمكافحة في أربع محافظات.

من جانبه أشاد وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع التخطيط الزراعي الأستاذ علي جنيد، بالدور الذي تبذله منظمة الفاو في مجال التدريب والتأهيل للعاملين في مجال الزراعة من مهندسين وفنيين، مشيراً إلى أن الأجهزة الحديثة التي تم التدرب عليها ستعطي نقلة نوعية في العمل الميداني، ويأمل الجنيد من المتدربين أن ينقلوا المعارف التي تقلوها في الدورة إلى زملاءهم في المحافظات.

وتخلل الدورة التي أشرف عليها خبراء دوليين متخصصين عرض لنماذج عمل تطبيقية على أرض الواقع.