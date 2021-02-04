وزير الاعلام والثقافة والسياحة يزور متحف البيت اليمني للموروث الشعبي بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

زار معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليوم متحف البيت اليمني للموروث الشعبي بمنطقة التواهي بالعاصمة المؤقتة عدن.



وطاف الوزير بأرجاء المتحف واطلع على المقتنيات والأعمال التي يحتويها والمتعلقة بالموروث الشعبي كالحلي والفضة والأدوات المنزلية النحاسية والفضية والخشبية والفخارية والملابس الشعبية النسائية لكل مناطق اليمن، ونماذج من الادوات الاعلامية والموسيقية القديمة.

وقال "ان هذه الزيارة تاتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي للحكومة بالعمل على تطبيع الاوضاع وتفقد احوال الناس وتلمس احتياجاتهم، وتاتي هذه الزيارة لمتحف البيت اليمني دعماً لنشاطه لكي يقوم بالدور الذي يقدم عدن امام الزوار بالطريقة التي تليق بتاريخها ويعكس ما تتمتع به من غنى وما تحتويه من كنوز قيمة ونادرة وثمينة.

وقدمت رئيس مجلس امناء المتحف نجلاء شمسان شرح عن المتحف الذي تأسس عام 1989 والدور الذي يقوم به والزيارات التي يستقبلها حيث يعتبر المتحف مزارا للوفود العربية والاجنبية وكذا الدبلوماسيين والباحثين والمهتمين.

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة التي تبذلها مديرة ومالكة المتحف والتنوع الثقافي والحضاري فيه رغم شحة الامكانيات والصعوبات التي تواجهها، موجها المختصين بالوزارة للتعاون كي يتمكن المتحف من القيام بالدور المنوط به لتحقيق الرسالة التي أسس لأجلها.