اختتام الدورة الرابعة لمقدمي الخدمات بمراكز العزل بعدن

الدورة التي استمرت ثلاث ايام نظمتها إدارة الخدمات الطبية بوزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية وزودت المشاركين من خلال فريق تدريب متخصص بمهارات نظرية وتطبيق حول العدوى وانواعها وطرق مكافحتها والسبل المثلى للتعامل معها بالاضافة إلى تعرفهم على طرق جمع وتصريف القمامة بطرق أمنه والوقاية الشخصية للمشتغلين بمراكز العزل بمحافظة عدن.

محمد يوسف

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