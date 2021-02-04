السري يطلع الخارجية الارتيرية على مستجدات الأوضاع في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى سفير اليمن في اسمرا عبدالله السري، وكيل وزارة الخارجية الإريترية عيسى احمد لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.



واستعرض السري مستجدات الأوضاع في اليمن بعد الاستهداف الحوثي الارهابي لحكومة الكفاءات في مطار عدن الدولي وخلًف العشرات من القتلى والجرحى والذي قوبل هذا العمل الإجرامي إدانات ورفض دولي واسع.

وأشار الى حيثيات تصنيف الإدارة الامريكية لميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية.. مؤكدا ان القرار يساعد في الدفع بالعملية السياسية واجبار الحوثيين على السلام والامتثال لقرارات الشرعية الدولية.

كما أكد ان القرار الامريكي لن يعيق تدفق المساعدات الانسانية واداء المنظمات الدولية الانسانية العاملة في اليمن وان الحكومة اليمنية اتخذت كافة التدابير لوصول المساعدات الانسانية للشعب اليمني وقد تم تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي لوضع الاليات المناسبة لتسهيل العمل الانساني وضمان التخفيف من الاثار المحتملة لهذا التصنيف.

من جانبه عبر المسؤول الارتيري عن ادانه بلاده لما شهده مطار عدن من احداث ارهابية وما خلًف من ضحايا وإصابات، واكد على اهمية ان يجنح الحوثيين الى السلام والامتثال للقرارات الدولية لأجل انهاء الحرب في اليمن.