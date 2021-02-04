تشكيل لجنة لتقييم مشاريع التربية والتعليم المتعثرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه وزير التربية والتعليم طارق العكبري، بتشكيل لجنة لتقييم ومتابعة المشاريع المتعثرة في قطاع التربية والتعليم للعمل على وضع الحلول لها.



وناقش وزير التربية خلال اجتماع له اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، ضم وكلاء قطاعات التربية والتعليم، سياسة عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة.. مؤكدا أن الوزارة بصدد معالجة مشاكل القطاعات المختلفة، وطباعة الكتاب المدرسي، و متابعة موضوع المبنى الجديد وتأثيثه.. مشيرا إلى أن تعامل المنظمات بازدواجية بين عدن وصنعاء سيؤثر على أنشطة الوزارة وقد يوقفها.

بدورهم، أستعرض وكلاء القطاعات بوزارة التربية والتعليم، إشكالات العمل والاحتياجات المختلفة لقطاعات الوزارة للعمل على معالجة الصعوبات وتذليلها.