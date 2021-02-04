الكثيري يطلع على خدمات مركز الصحة بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

متابعات _الخليج 365

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري، اليوم على الخدمات المقدمة في مركز الصحة والسلامة المهنية بوادي حضرموت .



وتعرف الوكيل، ومدير مكتب الشئون الاجتماعية الدكتور عبد الله باجهام، من مدير المركز الدكتور محمد سنجل، الى التجهيزات الفنية التي تم تزويد المركز بها والأعمال التي نفذها الطاقم الطبي من الأطباء والفنيين.

وشدد الوكيل على مضاعفة الجهود وتكثيف الأنشطة التوعوية للخدمات التي يقدمها المركز، وتنظيم نزولات ميدانية الى مواقع العمل الحكومية والخاصة ، لخلق علاقة عمل مشترك، من أجل نشر ثقافة السلامة المهنية بين أوساط المجتمع.