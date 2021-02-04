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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكثيري يطلع على خدمات مركز الصحة بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021
متابعات _الخليج 365
اطلع وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري، اليوم على الخدمات المقدمة في مركز الصحة والسلامة المهنية بوادي حضرموت .
وتعرف الوكيل، ومدير مكتب الشئون الاجتماعية الدكتور عبد الله باجهام، من مدير المركز الدكتور محمد سنجل، الى التجهيزات الفنية التي تم تزويد المركز بها والأعمال التي نفذها الطاقم الطبي من الأطباء والفنيين.
وشدد الوكيل على مضاعفة الجهود وتكثيف الأنشطة التوعوية للخدمات التي يقدمها المركز، وتنظيم نزولات ميدانية الى مواقع العمل الحكومية والخاصة ، لخلق علاقة عمل مشترك، من أجل نشر ثقافة السلامة المهنية بين أوساط المجتمع.