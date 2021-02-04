شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار بعض أصناف أسماك بحر المكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تشهد الأسماك في مدينة المكلا انخفاضا في الأسعار بشكل نسبي بعد ان كان باهضا للغاية في وقت سابق.



وفيما يلي ينشر "الخليج 365" أسعار بعض الأسماك المتعارف عليها وفق مسمياتها في حضرموت.. وهي كالتالي: الثمد - سعر الكيلو 2000 ريال الشروي - سعرالحوت 550 ريال الزينوب - سعرالحوت 3800 ريال العيد (الساردين) - سعر الكيلو 500 ريال السمك القشار وانواع البابوسي - سعر الكيلو 1600 ريال المدية - سعرالكيلو 1400 ريال سعراسماك البياض الطمكري - سعر الحوت 4500 ريال القصعر - سعر الحوت 3000 ريال