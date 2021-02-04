السلال يناقش مع مسؤول كندي مستجدات الأوضاع في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

بحث سفير اليمن في اوتاوا عميد السفراء العرب جمال السلال اليوم مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندي الدكتور سفن سبنجمان، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة الى تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية بما في ذلك الاعتداء الارهابي على مطار عدن الدولي في 30 ديسمبر الماضي.



وتطرق السلال للاوضاع الانسانية الصعبة في اليمن وطالب برفع المساعدات الكندية الانسانية المخصصة لليمن للعام 2021، والحاجة الى المزيد لدعم خطة الاستجابة الانسانية، في ظل جائحة كوفيد 19.

وأشار إلى جهود الحكومة اليمنية والتزامها بايصال المساعدات الانسانية الى كافة المناطق وخاصة بعد القرار الامريكي بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة ارهابية اجنبية، والتزام الحكومة اليمنية ببذل قصارى جهدها من اجل تذليل أي صعوبات قد تظهر لضمان سير العمل الانساني بصورة منتظمة ووصول المساعدات الانسانية الى مستحقيها في كل ارجاء اليمن.

من جانبه جدد المسوؤل الكندي إدانة بلاده للحادث الارهابي على مطار عدن، ووقوفها إلى جانب اليمن.. مؤكدا على دعم كندا للجانب الإنساني في اليمن، ومواجهة جائحة كورونا .. مبديا مخاوف الحكومة الكندية من تأثر العمل الانساني في اليمن نتيجة للقرار الأمريكي.

كما أكدا على استمرار دعم كندا لمساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى سلام دائم في اليمن.