العولقي يعلق على التهديدات والملاحقات والاغتيالات السياسيةفي شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

علق عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي، على محاولة اغتيال تعرض لها، الأربعاء، أحد أفراد قوات النخبة في منطقة الصعيد بمحافظة شبوة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الإخوان.



وقال العولقي، في تغريدة على "تويتر": "الحمد لله على سلامة الجندي في قوات النخبة الشبوانية عبدالله عزيز الحجري بعد محاولة اغتيال فاشلة في مديرية الصعيد مساء اليوم".

وأضاف إن "مشروع تمكين الإرهاب في شبوة يجري على قدم وساق لاستهداف كل من يعارض مشروع الإخوان الحاقد والدموي".

وخلص العولقي إلى القول: "التهديدات والملاحقات والاغتيالات السياسية ممارسات دخيلة على محافظة شبوة وسترتد على أصحابها".