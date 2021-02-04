إب.. آثار الدولة الحميرية في متحف "ظفار" تتعرض للسرقة من قبل عصابات

المنامة - ياسر ابراهيم - تعرض متحف ظفار جنوبي مديرية يريم في محافظة إب (وسط اليمن) للسرقة من قبل عصابات حوثية متخصصة في نهب وتجارة الآثار.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن "عصابة متخصصة في نهب الآثار، سرقت قبل أيام قطعتين أثريتين منها ختم لأحد الملوك القدماء".



وبحسب المصدر - الذي طلب عدم ذكر اسمه- فإن الحادثة تقف خلفها عصابة تابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية، تمتهن نهب الآثار وتهريبها للبيع في الخارج.



وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من العثور على مومياء في مديرية السياني (جنوب إب) عقب قيام مجهولين بنبش موقع أثري بحثا عن مكنوزات.



ويعد هذا المتحف من أهم المتاحف في اليمن، ويجمع آثار ظفار (عاصمة الدولة الحميرية)، وقصر ريدان بيت الأشول، حدة غليس ومنكث، وقد تمت عملية ترتيب ودراسة القطع الأثرية فيه عام 1972 م.



وخلال السنوات الماضية، كشفت تقارير عن تورط قيادات حوثية في تهريب آثار ثمينة من محافظة إب وبيعها خارج البلاد.



ومنذ انقلاب مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على السلطة الشرعية أواخر 2014م، تتعرض المواقع الأثرية للعبث والنهب، وراجت تجارة المقتنيات الأثرية.

