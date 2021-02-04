شكرا لبحثكم عن خبر نفذت 20 تفجيرا..القبض على أخطر خلية ارهابية في الساحل الغربي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن ناطق المقاومة الوطنية عضو قيادة القوات المشتركة العميد صادق دويد عن عملية نوعية تكللت بإسقاط خلية إرهابية حوثية لزراعة وتفجير العبوات الناسفة بالساحل الغربي.

وأوضح العميد دويد في تصريح مقتضب على تويتر،اليوم الأربعاء، إن الإعلام العسكري سينشر خلال الساعات القادمة تفاصيل العملية النوعية التي تكللت بإسقاط الخلية.

وأضاف أن التفاصيل شملت اعترافات عناصر الخلية بتنفيذ 20 تفجيرا إرهابيا استهدف المدنيين والأعيان المدنية والقوات المشتركة في مديريتي المخا والخوخة.

وتحققت خلال الأشهر القليلة الماضية إنجازات استخباراتية وأمنية نوعية عززت ما يحققه أبطال القوات المشتركة من انتصارات في ميادين الشرف والبطولة بمختلف القطاعات بالساحل الغربي مؤكدة متانة وصلابة هذه الجبهة من أي اختراق تراهن عليه المليشيات التابعة لإيران.

وخلال العام الماضي، تمكنت شعبة استخبارات المقاومة الوطنية والأجهزة الأمنية من ضبط وتفكيك أربع خلايا حوثية إحداها مختصة بتهريب الأسلحة ومرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وأخريان بمهام تجسسية لصالح مليشيا الحوثي.