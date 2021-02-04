رصد 13 طائرة مسيرة حوثية في الحديدة

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يزيد بن سلمان - شبوة - أرسلت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا، الأربعاء، 13 طائرة مُسيرة، لرصد أهداف مشبوهة بمناطق متفرقة في محافظة الحديدة. ورصدت القوات المشتركة، الطائرات الحوثية في التحيتا وحيس والجبلية وبلدة الفازة. وتواصل مليشيا الحوثي، الخروقات والانتهاكات جنوب الحديدة خلال الفترة الأخيرة.

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