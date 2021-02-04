شكرا لبحثكم عن خبر الكهرباء: جحيم بانتظار عدن في صيف 2021 والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - 4 مفاتيح ستطفئ كهرباء عدن في الصيف

ينتظر عدن صيف كارثي سيكون هو الأسوأ في تاريخها، بحسب مهندسين في مؤسسة كهرباء عدن.

وقال المهندسون صباح أمس الأربعاء لـ«الأيام» إن التوليد المتوقع في صيف 2021 سيكون بنحو 148 ميجاوات والاستهلاك سيكون بنحو 560 ميجاوات.

وأكد المهندسون أن محطة الرئيس التي يتغنى بها المسؤولون لن تدخل الخدمة في الصيف، نتيجة عدم وجود شبكة التصريف التي يتم العمل عليها الآن وغياب توفير أربعة مفاتيح أساسية لعملية التصريف.

وقال أحد مسؤولي الربط "الأربعة المفاتيح والتي تسمى بمفاتيح (132 كيلو فولت) تحتاج إلى 19 مليون دولار لتوفيرها، وقد أقرت من قبل الحكومة بالتقسيط ولا يدرك مسؤولو الحكومة حجم الكارثة المقبلة وإلا نقلوها جوا إلى عدن الآن".

لكن، وبحسب المهندسين، فالمشكلة الأكبر أن الحكومة لم تقر أي برامج صيانة للمحطات العاملة في فصل الشتاء والتي كان المفترض أن تبدأ في شهر نوفمبر الماضي، ولم يتم توفير أي قطع غيار لمحطات الطاقة المشتراة من قبل الملاك، فعلى سبيل المثال محطة السعدي التي تم التعاقد معها على 60 ميجاوات لن تنتج 30 ميجا بحلول الصيف، نضراً للنقص في قطع الغيار والمولدات، ومحطة الحسوة تعمل بقدرة 25 ميجاوات فقط، ومحطة المنصورة لا يعمل بها الآن سوى مولدين الأول بقدرة 6 ميجاوات والثاني بقدرة 8.5 ميجاوات، ويمكن أن يخرجا عن الخدمة في أي لحظة، والمحطة القطرية متوقفة تماماً.

أما المحطة التي وعد بها المجلس الانتقالي فهي في علم الغيب ولن تزيد في أحسن الأحوال عن 40 ميجاوات.

وتعد محطة الرئيس محطة مؤقتة وليست محطة استراتيجية، فنوع المولدات التي أنتجتها شركة جنرال الكتريك الأمريكية تستخدم في المحطات الإسعافية أو تلك التي تعمل فقط لمواجهة أوقات ذروة قصيرة وليست مبنية للعمل المتواصل على مدى سنوات.. كما أنها تعمل بالنفط الخام وسيكون توفير نفط خام لها معضلة حقيقية في الصيف.

وناشد مهندسو الكهرباء تدخل التحالف ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء لتدارك الأمر قبل وقوع الكارثة في الصيف، وللتخفيف من حدة ما يتوقعون حدوثة.

واختتم مهندسو كهرباء عدن حديثهم بتحذير متشائم قائلين "عدن والمحافظات المجاورة تحتاج إلى مشروع استراتيجي شامل من التوليد بالغاز، وإلى شبكات توزيع ذكية حديثة، وإلى تحصيل الفواتير من المواطنين والتجار والمعسكرات والحكومة، فالمنظومة بكاملها مؤقتة ومتهالكة.. وبدون هذا المشروع الذي سيتكلف نحو 6 مليارات دولار سيظل الوضع على ما هو عليه وستنهار المنظومة تدريجياً إلى أن نصل إلى الانطفاء الكامل حتى إذا دخلت محطة الرئيس للعمل".