تعرف على أسعار الصرف في عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - واصلت أسعار صرف العملات الأجنبية في تذبذبها وتراجعها قليلا في تداولات مساء اليوم الاربعاء بالعاصمة عدن. وقال صرافون لعدن تايم ان سعر صرف الدولار الامريكي بلغ اليوم 832 ريال يمني للشراء، فيما بلغ سعر بيعه 842 ريال يمني. واضافوا ان الريال السعودي سجل قبل قليل 219 ريال يمني للشراء، ويباع بسعر 221 ريال يمني. واشاروا ان الاسعار غير موحدة في جميع محلات الصرافة، لافتين ان الاسعار ارتفعت قليلا مساء اليوم بعد ان كانت صباحا اقل من ذلك، حيث كان السعودي 215 و 217 ريال يمني.

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