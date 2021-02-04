شكرا لبحثكم عن خبر ​رئيس الوزراء يوجه باستكمال تحرير تعز ورفع الحصار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وجه رئيس الوزراء د. معين عبدالملك، قيادات السلطة المحلية والعسكرية والأمنية في محافظة تعز، بالعمل وفق منهجية مختلفة لمعالجة جميع التحديات القائمة بما في ذلك تفعيل عمل مؤسسات الدولة، واستكمال تحرير المحافظة ورفع الحصار المفروض عليها من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال لقائه اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، قيادة السلطة المحلية بمحافظة تعز وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية، أن الحكومة ستكون عوناً للسلطة المحلية والتنفيذية والعسكرية والأمنية للقيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه المواطنين، ولن تتوانى في ذات الوقت عن محاسبة المقصرين في أعمالهم وواجباتهم.

وناقش اللقاء بحضور محافظ تعز نبيل شمسان، ومدير مكتب رئيس الوزراء م. أنيس عوض باحارثة، خطط السلطة المحلية والتنفيذية والعسكرية والأمنية بمحافظة تعز للعام الجاري، وأبرز مضامينها المتوافقة مع توجهات وخطط الحكومة بأن يكون هذا العام عام التعافي.

وتطرق اللقاء إلى الاحتياجات القائمة في الجوانب التعليمية والصحية، وخاصة تقوية قدرات مستشفى خليفة بالتربة وترفيعه إلى هيئة لتعزيز الخدمات الطبية في المحافظة، والمتطلبات اللازمة لذلك، إضافة إلى الإجراءات الجارية لإنشاء جامعة التربة.

وقدم محافظ تعز والقيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية تقارير عن الأعمال الجارية في الجوانب التنموية والخدمية والجهود التي تبذلها السلطة المحلية لتلبية تطلعات المواطنين، إضافة إلى المستجدات الأمنية والميدانية وأحوال المقاتلين في جبهات القتال ضد مليشيات الحوثي الانقلابية، إضافة إلى مشاريع الطرقات الجاري تنفيذها لتخفيف حدة الحصار المفروض على المدينة من قبل مليشيات الحوثي، مشيرين إلى الخطط المعدة للعام الجاري في الجوانب الخدمية والعسكرية والأمنية، والدعم المطلوب من الحكومة لتنفيذها.