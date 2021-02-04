شكرا لبحثكم عن خبر قبول ٢٠٠ طالب في برنامج رعاية الابتعاث الداخلي للمتفوقين في عدن وأبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن مؤسسة الأمل التنموية للطلاب المتفوقين بالعاصمة عدن ، انها بصدد قبول (204) طالبا وطالبة جديدا ضمن برنامجها للابتعاث الداخلي خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في اطار خطتها لرعاية الطلاب المتفوقين بجامعتي عدن وأبين والمعاهد التخصصية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١م.

وأوضحت منى محسن باعمر مسؤولة السكرتارية بمؤسسة الأمل، ان المؤسسة ستواصل دعمها ورعايتها للطلاب المتفوقين دراسيا من الطلاب المستمرين والمبتعثين من أبناء المغتربين الملتحقين بكليات جامعة عدن، والذين لازالوا يدرسون بالمستويات التعليمية المختلفة.

وفي سياق متصل أستعرضت "منى محسن باعمر"، جانب من الأنشطة والأنجازات التي حققتها المؤسسة خلال العام الفارط 2020 م...، مشيرة ان المؤسسة حققت انجازات نوعية بأنشطتها خلال العام المنصرم، حيث قدمت الرعاية ل(421) طالبا وطالبة وستستمر بذلك العام الجاري.

وأضافت ان المؤسسة انجزت خلال العام الماضي العديد من الأهمال المتعلقة بنشاطها الاداري أو الداعمة للطلاب وللمجتمع.

وأفادت ان المؤسسة اصدرت أربعة أعداد فصلية وعدد سنوي من مجلة الأمل الإخبارية الالكترونية، التي تناولت إخبار وفعاليات المؤسسة والتي تضمنت التعريف والتوثيق للدورات التدريبية التي أقامتها المؤسسة للطلاب والخريجين التي تراعهم، وكذا حلقات النقاش التي نظمتها وشارك فيها طلابها وأعضاء نادي الأمل للخريجين وموظفي المؤسسة، كما شملت أيضا أخبار القاءات وتبادل الزيارات للشخصيات الاجتماعية والثقافية والاكاديمية والمسؤولين الى مقر المؤسسة لتعزيز علاقات التعاون المشتركة.

وأشارت "مسؤولة السكرتارية" الى ان المؤسسة تمكنت من تجاوز خطتها للعام 2020م بمختلف انشطتها الادارية، ومتابعة أوضاع ومستوى الطلاب الدراسي في الكليات والمعاهد وبيانات درجاتهم، كما انجزت الادارة التنفيذية للمؤسسة التقرير السنوي 2020م، والتقارير الربعية 2020م، وتقرير الأنشطة والفعاليات وتوثيق محاضر الاجتماعات، وقوائم مسيرات الطلاب المستمرين والمبتعثين وصرف المنح المالية الشهرية لهم، كما أنجزت اعداد الأفلام التوثيقية الشهرية للتعريف بانشطتها لعام 2020م.

وذكرت منى محسن باعمر ان المؤسسة قامت خلال العام الماضي بصرف البطائق التعريفية للطلاب المستمرين ولأعضاء نادي الأمل للخريجين الذين ترعاهم، كما أعدتدليلا تعريفيا شاملا للمؤسسة وتحديته، واعدت كذلك مطوية تعريفية عنها ومطبوعة النبذة التعريفية باللغتين العربية والانحليزية..، مضيفة ان المؤسسة قامت كذلك خلال العام المنصرم بنشر اعلانات الوظائف وفرص المنح الدراسية للطلاب وخريجي المؤسسة عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها لمساعدة الطلاب والخريجين على ايجاد الوظائف أو الفرص الدراسية للدراسات الجامعية الاولى والعليا.

وفي يتعلق بدور المؤسسة بمساندة المجتمع وتنميتها، نوهت مسؤولة السكرتاربة الى ان المؤسسة نظمت حملات توعية متعددة لمكافحة فيروس كورونا، من خلال المحاضرات واللقاءات وتوزيع الملصقات والمطبوعات التوعوية بخطر فيروس كورونا وسبل الوقاية منه.

وتطرقت الى جهود المؤسسة أيضا بتقديم المساعدات العينية للأسر المتعففة بعدن، حيث تم توزيع التمور، والسلال الغذائية للاسر المتعففة، كما تم تقديم منح مالية للأسر المتعففة بمحافظة عدن وذلك بدعم ورعاية من سفير النوايا الحسنة الدكتور/ عمر بن عبدالله بامحسون رئيس مجلس الإدارة..، كما تم توزيع 15 براد ماء لـ 15 مسجدا بعدن.

وإختتمت بالتاكيد ان المؤسسة لن تألوا جهدا بمواصلة جهودها لدعم العلم وطلاب العلم والمتفوقين والموهبين، ومساندة المجتمع وتنميته وهذا هو المسعى النبيل الذي وضعته على عاتقها لتحقيقه.