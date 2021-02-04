شكرا لبحثكم عن خبر الإفراج عن مرتبات يناير لموظفي مكاتب السلطة المحلية بعدن وإيقاف " المركزية " من وزارة المالية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر ان البنك المركزي افرج عن مرتبات شهر يناير لموظفي مكاتب السلطة المحلية بالعاصمة عدن، وهي مكاتب فروع الوزارات بعدن.

ووفقا للمصادر فان عملية صرف مرتبات يناير المتأخرة منذ نحو اسبوعين، افرج عنها البنك المركزي وبدء بصرفها منذ امس الاربعاء، بعد تحفظه عن الصرف جراء عدم وجود ايراد لتلك المكاتب يورد للبنك المركزي عدن.

وأشارت المصادر ان مكتب المالية بعدن ارسل المصرحات "التعزيزات" الخاصة بتلك المرافق الى البنك المركزي منذ نحو اسبوعين، وبسبب عدم وجود ايراد لتلك المرافق في المركزي، تحفظ البنك عن صرفها مؤقتا، قبل ان يفرج عنها امس الثلاثاء بعد اجراءات والتزامات معينة، لاسيما وان ازمة السيولة النقدية لازالت قائمة وإمتناع مرافق ومؤسسات ومحافظات عديدة من توريد ايراداتها للبنك المركزي عدن.

وبشأن مرتبات مكاتب السلطة المركزية، اشارت المصادر ان وزير المالية اوقف ارسال مصرحاتها المالية دون ابداء اسباب، ويبدو انها تندرج لذات الاسباب التي تتعلق بامتناع الكثير من الوزارات والمحافظات توريد ايراداتها المركزية والمشتركة للبنك المركزي عدن.

يذكر ان وزير المالية سالم بن بريك اتفق مع قيادة كاك بنك عدن الاسبوع الماضي على ان يقوم كاك بنك بصرف مرتبات عدد من مرافق القطاع الاداري للدولة بالاضافة الى مرتبات ومستحقات النازحين.

وعلمت عدن تايم من مصادر مسؤولة ان ذلك الاتفاق يشمل فقط 5 مرافق من القطاع الاداري للدولة بالاضافة الى النازحين، على ان يبدأ العمل به من فبراير، ومع ذلك اوضحت المصادر ان الترتيبات لذلك لازالت مستمرة ولم تنتهي بعد.