شكرا لبحثكم عن خبر دعوات لإنقاذ شاب يمني من حكم الإعدام بالسعودية ..وهذه هي قصته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تتواصل الدعوات عبر منصات شبكة التواصل الاجتماعي المختلفة لانقاذ شاب يمني من حكم الاعدام بالمملكة العربية السعودية.

وفي التفاصيل حيث اطلق نشطاء محليين وسعوديين دعوة الى عتق رقبة شاب يمني يدعى منصور أحمد محمد الجلاعي والذي ينتمي من مديرية مودية بمحافظة ابين شرق البلاد حيث يعمل كان في السعودية.

ويواجه الشاب الجلاعي الاعدام بالسيف بعد15 يوم اذا لم يتم تسديد دية قتل بمبلغ مليون و500 الف ريال سعودي.

وحكمت محكمة سعودية دية قتيل مصري قتله الشاب اليمني قبل بضعة اعوام أثناء مشاجره بينهما .

واعطى ذوي القتيل المصري الشاب اليمني مهلة لمدة عام مقابل تسليم الدية ولكن مع مرور الايام عجزت اسرة الشاب تسليم المبلغ الكبير مما دعا الى اطلاق حملة واسعة قبل انتهاء المدة ب15 يوم.

وخلال الدعوى التي دشنها نشطاء تم جمع تبرعات 500الف ريال سعودي فيما تبقى مليون ريال سعودي.