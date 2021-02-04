شكرا لبحثكم عن خبر حالة الطقس في اليمن اليوم .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية المتوقعه لأحوال الطقس خلال الـ24 ساعة القادمة في مختلف مناطق الجمهورية.

وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية أجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر، في محافظات ( صعدة عمران صنعاء ذمار البيضاء الضالع) وباردة إلى باردة نسبياً على الهضاب الداخلية والمناطق المرتفعة من محافظات ( إب تعز لحج شبوة حضرموت)، مع احتمال تكون الضباب على المرتفعات الجبلية لمحافظة ( ريمة المحويت حجة تعز ) بينما تكون الأجواء صحوة ومشمسة نهاراً مع احتمال تشكل قطع متفرقة من السحب المنخفضة في فترة ما بعد الظهيرة.

وذكرت النشرة أن أجواء صحوة إلى غائمة ومعتدلة بشكل عام على المناطق الساحلية، والرياح الخفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتصل أقصى سرعة لها إلى 29 عقدة خاصة على الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية ومدخل باب المندب.

وأشارت النشرة إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد سماء خالية جزئياً بوجه عام وأجواء باردة نسبيا ليلا ومشمسة نهارا والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة.

فيما سيكون الجو في أرخبيل سقطرى غائماً بوجه عام والرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً لتصل أقصى سرعة لها 18عقدة.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية كلاً من:

* كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر وكذا المسافرين إلى المحافظات الجبلية بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء شديدة البرودة.

* المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية وكذلك النحالين حفاظاً على مناحلهم من تأثيرات الأجواء شديدة البرودة.

* مرتادي البحر والصيادين من إضطراب البحر وإرتفاع الموج على الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية وباب المندب.