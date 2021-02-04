شكرا لبحثكم عن خبر صفعة قوية تتلقاها ميليشيا الحوثي في الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تلقت المليشيات الحوثية الإرهابية، الأربعاء، صفعة جديدة جنوب الحديدة جراء خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار في جبهة الساحل الغربي.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن المليشيات الإرهابية التابعة لإيران دفعت بالعشرات من عناصرها المتمركزين في مناطق نائية جنوب شرق التحيتا وأخرين وصولوا تعزيزات من زبيد للسيطرة على تباب استراتيجية ومزارع مواطنين شرق منطقتي الجبلية والفازة الساحليتين بذات المديرية، تمكنها من تهديد مواقع عسكرية حاكمة، ولكن دون جدوى.

وأكد الاعلام العسكري أن وحدات من القوات المشتركة تصدت ببسالة للمليشيات وأخمدتها فور بدء انتشارها من أوكارها بين المزارع موقعة قتلى وجرحى في صفوفها وإجبار البقية على الفرار.

كما أكد أن مدفعية القوات المشتركة ضاعفت خسائر المليشيات بضربات مركزة على أوكار فر إليها معظم الناجون من الاشتباكات فيما لاذ أخرون صوب زبيد.

وتعد هذه ثالث محاولة من قبل المليشيات الإرهابية الحوثية خلال أقل من أسبوعين للسيطرة على ذات التباب شرق منطقتي الجبلية والفازة انتهت جميعا بالفشل الذريع ومصرع وجرح العشرات من عناصرها.

وكانت ذات المليشيات الإرهابية التابعة لإيران دفعت بالعشرات من تعزيزاتها القادمة عبر محافظة إب إلى محرقة شمال غرب مدينة حيس التابعة لمحافظة الحديدة.