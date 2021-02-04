حضرموت: شاب يحصل على براءة اختراع والسلطة المحلية توجه بدعمه ماليًا 

المنامة - ياسر ابراهيم - وجهت سلطة وادي وصحراء محافظة حضرموت، بتقديم كافة أوجه الدعم المالي للمخترع "ماجد يادين"؛ وذلك لحصوله على براءة اختراع بنظام تكييف محلي جديد.

جاء ذلك، خلال اطلاع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري على نظام ( كولديشن ) للتبريد للمخترع ماجد رجب يادين من أبناء مديرية تريم بحضرموت .

وتعرف الوكيل الكثيري من المخترع يادين، بحضور مستشار وزير الشباب والرياضة علي يسلم باشعيب، والأمين العام لمديرية تريم محمد عوض هادي، إلى شرحٍ حول الاختراع الذي يعمل بنظام مزدوج بين التبريد والتكييف.

وذكر يادين، أن الإختراع "يتميّز باستهلاك طاقة أقل مقارنة بأجهزة التكييف المتوفرة حاليًا، واستخدامه للغازات الصديقة للبيئة، ويعتبر تصميم وإنتاج محلي بالكامل".

وأوضح "أنه تم تنفيذ فكرة المشروع على الواقع في إحدى الورش الفنية بتريم، وأثبت كفاءته بنسبة تفوق 70٪ وتم تسجيل براءه الاختراع بمكتب وزارة الصناعة والتجارة بحضرموت".

ولفت، إلى "أن الاختراع سيتم عرضه في موتمر الاختراع في جامعة عدن بمشاركة نخبة من المخترعين من مختلف محافظات البلاد منتصف الشهر الجاري".

