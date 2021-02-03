أجهزة الأمن بمأرب تضبط عناصر تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب من ضبط عدد من العناصر المرتبطة بقيادات مليشيا الحوثي الارهابية في صنعاء كانت تخطط لتنفيذ أعمال تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المحافظة.



وأوضح بيان أمني تلقته وفقا لـ وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ضبط العناصر تم بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة منذ وصول بعض عناصر الخلية من صنعاء وتتبّع تحركاتها التي شرعت فيها ومن ثمّ إلقاء القبض عليها ولا تزال التحقيقات جارية.

وأكد البيان أن ما تروج له مليشيا الحوثي الارهابية ليس إلا محاولة مفضوحة لجأت أليها للتغطية على أساليبها الدنيئة والاجرامية في استغلال النساء اليمنيات وإجبارهن بأساليب تتنافى مع أخلاق اليمنيين وقيمهم وأعرافهم، في أعمال اجرامية خطيرة.

وأضاف أن ما تروجه المليشيا وقياداتها الارهابية حول مداهمات أو ترحيل نساء يمنيات خارج البلد هو أمر عار عن الصحة وكذب تهدف المليشيا من خلاله لتحقيق أهداف سياسية من خلال استثارة عواطف الناس والتحشيد بيافطات مكذوبة ومُختلقة ضد مأرب التي يعرفها اليمنيون جميعا أنها من حفظت لليمنيين كرامتهم وأعراضهم التي استباحتها هذه المليشيا الارهابية في قراهم ومدنهم ولا تزال.

وأكد البيان أن شرطة محافظة مأرب حريصة على إنفاذ القانون وقد وفّرت بنجاح واقتدار الأمن والسلام والحماية الاجتماعية والقانونية لمئات الآلاف من المواطنين النازحين الذين شردتهم تلك المليشيا الإرهابية وستظل الاجهزة الامنية تقوم بواجبها الوطني ومسئولياتها القانونية والاخلاقية بصرامة لحماية المواطنين من تلك العناصر الارهابية التي يدفع بها قادة المليشيا بين فترة وأخرى.

وأشار البيان إلى أن مليشيا الحوثي دأبت خلال السنوات الماضية على استغلال الأطفال والنساء في تنفيذ مخططات اجرامية، وقد تم الاعلان عن جزء منها خلال الاعوام الماضية بالصوت والصورة، إضافة الى ما تقوم به في المحافظات الأخرى من جرائم تجاه المرأة والطفل بشكل متكرر ومستمر.

واشاد البيان بيقظة الأجهزة الأمنية وتعاون أبناء المجتمع في إحباط مخططات الارهاب الحوثي بمختلف وسائله الاجرامية التي تعتبر جزء أصيلا من هوية المليشيا الحوثية وتكوينها.