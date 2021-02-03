حلقة نقاش بسيئون توصي بتفعيل قانوني تداول المبيدات والحجر الزراعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

طالبت حلقة نقاشية أقيمت اليوم بمدينة سيئون، حول البيئة وعلاقتها بالسرطان، بتفعيل قانوني تداول المبيدات والحجر الزراعي للحد من التداول المفرط له وتهريبه ، الى جانب تفعيل القوانين الخاصة بالإصحاح والاضرار البيئي ومتابعة الجهات المعنية بضرورة التخلص الآمن من المخلفات الطبية.



كما أوصت الحلقة التي نظمها المركز الوطني لعلاج الأورام بحضرموت الوادي والصحراء ومؤسسة الرسالة لمكافحة السرطان، بمناسبة اليوم العالمي للسرطان 4 فبراير، الى تشجيع الأبحاث العلمية المتعلقة بملوثات البيئة وعلاقتها بالأمراض خاصة السرطانات ، ومنع دخول المبيدات المحرمة دوليا تحت أي مبرر، اضافة الى تفعيل دور الارشاد الزراعي وإنشاء مختبر للتعرف على متبقيات المبيدات في الخضار والفواكه .

وشدد وكيل المحافظة المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، على ضرورة تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للعمل بشكل جماعي مع التحديات البيئية التي تشكل ناقوس خطر يهدد حياة الناس والبحث عن الحلول السريعة والمناسبة للحد من الكوارث الناتجة عنها .