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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل تعز يناقش مع مدير منظمة أطباء بلاحدود الوضع الصحي بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021
متابعات_ الخليج 365
ناقش وكيل محافظة تعز عارف جامل، اليوم، مع مدير منظمة أطباء بلاحدود الوضع الصحي في المحافظة.
وأشاد الوكيل جامل ببرامج وأنشطة أطباء بلاحدود وما يقدمونه من دعم لمستشفيات المدينة وتلبية الاحتياجات الإنسانية الهامة..مؤكداً حرص السلطة المحلية على تسهيل كافة الاجراءات لانجاز مهامهم الإنسانية دون عوائق .
من جانبه أشار وفد منظمة أطباء بلاحدود عن سعيهم الحثيث لتقديم الدعم اللازم وبكل الأمكانيات وجوانب الدعم لعدد من المستشفيات كالثورة والجمهوري ومستشفي السويدي في مجالات الصحة الإنجابية وحديثي الولادة..مؤكدين استعدادهم لتقديم أكبر قدر من الدعم لمستشفيات المدينة.