وكيل تعز يناقش مع مدير منظمة أطباء بلاحدود الوضع الصحي بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل محافظة تعز عارف جامل، اليوم، مع مدير منظمة أطباء بلاحدود الوضع الصحي في المحافظة.



وأشاد الوكيل جامل ببرامج وأنشطة أطباء بلاحدود وما يقدمونه من دعم لمستشفيات المدينة وتلبية الاحتياجات الإنسانية الهامة..مؤكداً حرص السلطة المحلية على تسهيل كافة الاجراءات لانجاز مهامهم الإنسانية دون عوائق .

من جانبه أشار وفد منظمة أطباء بلاحدود عن سعيهم الحثيث لتقديم الدعم اللازم وبكل الأمكانيات وجوانب الدعم لعدد من المستشفيات كالثورة والجمهوري ومستشفي السويدي في مجالات الصحة الإنجابية وحديثي الولادة..مؤكدين استعدادهم لتقديم أكبر قدر من الدعم لمستشفيات المدينة.