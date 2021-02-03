شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الارياني يبحث مع صندوق الامم المتحدة استكمال انشاء صندوق تنمية المجالس المحلية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث القائم باعمال السفارة اليمنية في اديس ابابا يحيى الارياني، اليوم، مع مسؤولين في صندوق الامم المتحدة لتنمية رأس المال، استكمال الخطوات لانشاء صندوق تنمية المجالس المحلية في اليمن.



وخلال اللقاء الذي عقد افتراضياً وضم كلا من مدير التمويل في الصندوق افيد جاكسون، ومدير المشاريع محمد العبادي، تم الاتفاق على استئناف الخطوات اللازمة لإنشاء الصندوق وفق الخطة المقترحة والتي كانت قد توقفت العام الماضي نظراً للاحداث المؤسفة التي حدثت في العاصمة الموقتة عدن.