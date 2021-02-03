قطاع البعثات بوزارة التعليم العالي يناقش خطة الايفاد السنوية لعام 2020 - 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع موسع لقطاع البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، عقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة وكيل القطاع الدكتور مازن الجفري، تقريرا عن خطة الايفاد السنوية للعام 2020 - 2021م، وأبرز الصعوبات التي رافقتها وخصوصا إغلاق بعض دول الاعتماد لمنافذها الجوية بسبب جائحة كورونا والحلول الممكنة التي قدمتها الوزارة للطلاب المرشحين لهذه الدول.



كما استمعت قيادة ومنتسبو قطاع البعثات والعلاقات الثقافية في الوزارة خلال الاجتماع، إلى تقرير استعرضه مدير عام العلاقات الثقافية، حول اتفاقيات التعاون والتبادل الثقافي مع دول الاعتماد، وأقروا تجديد الاتفاقيات مع بعض دول الاعتماد والعمل على توقيع اتفاقيات جديدة مع دول أخرى وبما يتلائم مع الوضع التي تعيشه بلادنا حالياً.

وأقروا أيضاً آلية عمل جديدة لإعداد كشوفات المساعدة المالية تتوافق مع رؤية قيادة الوزارة لتقليص الفارق الزمني بين صرف المساعدات المالية ومواعيد استحقاقها الفعلية.

وأكد الدكتور الجفري، أنه لدى قيادة الوزارة رؤية واضحة ومنهجية تجاه حل بعض المشاكل التي تعيق عمل قطاع البعثات، وتجاه الإصلاحات الهادفة للارتقاء بعمل وتحسين أداء قطاع البعثات وخصوصا ما يتعلق بتفعيل لجان البعثات والتأهيل الوظيفي.

وثمن المشاركون في الاجتماع، توجهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، للارتقاء بقطاع التعليم العالي رغم الظروف الصعبة التي تواجه البلاد .. معربين عن شكرهم وتقديرهم لقيادة وزارة المالية ممثلة بوزير المالية سالم بن بريك وقيادة ومنتسبي البنك المركزي اليمني، نظير تعاونهم المستمر مع وزارة التعليم العالي وقطاع البعثات بالوزارة.