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شكرا لبحثكم عن خبر ادارة التربية والتعليم تتوج المدارس الحكومي والخاص للمسابقه الاغنيه الوطنيه والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
بسيمه درهم الزبيري
برعاية مدير مديريه المنصوره الاستاذ / احمد علي الداوودي. اداره التربيه والتعليم المنصوره قسم الانشطه المدرسيه ( شعبه الفنون والمسرح ) للعام الدراسي 2020 _ 2021م ( مسابقه الاغنيه الوطنيه )
تخلل في صباح التتويج مسابقه الاغنيه الوطنيه التي استضافتها مجمع خديجه بن خويلد وكانت المسابقه بين المدارس الاهالي والخاص للمديرية المنصورة بين كلا من :
1_مدرسه اقراءه 2_ خليج عدن 3_ مدرسه الراشد 4_ مدرسه النجاح 5-مدرسه توبس 6_ النورس 7_مدرسه الجيل الجديد 8_ مدرسه مدرسه الرواد 9_ مدرسه الصفوه 10_ رواد المستقبل 11_ مدرسه الزهراء.
وبدات المسابقه بايات من الذكر الحكيم رتلتها احد طالبات مجمع خديجه كلمه القاها الاستاذ / محمد فيصل رئيس قسم الانشطه في ادارة التربية والتعليم م/ المنصوره رحب فيها بالحضور كلا باسمه وصفته وشكر مجمع خدبجه على حسن الاستضافه والترتيب والجهود المبذولة من رؤوسا الشعب ووكلاء الانشطه في المدارس وتنمى للجميع النجاح والتوفيق .
بدايه تم القاء وطرح شروط المسابقه من قبل لجنة التحكيم الفنية .
بعدها بدات المسابقه من خلال تقديم كل مدرسه لفقرتها من الاغنيه الفنيه المشارك بها في المسابقه .
انتهت المسابقه بفوز كلا من :
المركز الاول الجيل الجديد
المركز الثاني رواد
المركز الثالث رواد المستقبل
حيث ابداع المشاركين في اداء الاغاني وكانوا اكثر من رائعين
حضر التتويج الاستاذ / علي علوي مدير اداره التربيه والتعليم مديريه المنصوره والكابتن خالد عفاره مدير اداره النشاط الرياضي في مديريه المنصوره والاستاذه / ايمان موسى مديره مجمع خديجه والاستاذ / نجيب سعيد ثابت وكيل قطاع الفنون والمسرح في وزاره الثثقافه والاعلام م/ عدن
د/ رائد علي عبد الرحمت كيلاني الوسائل والتقنيات م / عدن
الاستاذ/ هديل عبده محمد احمد رئيس قسم الفنون والمسرح م/ عدن
الاستاذ / عيدروس عبده محمد رئيس قسم الاجتماعي م/ عدن والمشرف التنظيمي لمديريه المنصوره وروساء الشعب وكلاء النشاط في المدارس واولياء الامور .
ونتمى للجميع التوفيق والنجاح .
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