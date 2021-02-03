شكرا لبحثكم عن خبر ادارة التربية والتعليم تتوج المدارس الحكومي والخاص للمسابقه الاغنيه الوطنيه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بسيمه درهم الزبيري

برعاية مدير مديريه المنصوره الاستاذ / احمد علي الداوودي. اداره التربيه والتعليم المنصوره قسم الانشطه المدرسيه ( شعبه الفنون والمسرح ) للعام الدراسي 2020 _ 2021م ( مسابقه الاغنيه الوطنيه )

تخلل في صباح التتويج مسابقه الاغنيه الوطنيه التي استضافتها مجمع خديجه بن خويلد وكانت المسابقه بين المدارس الاهالي والخاص للمديرية المنصورة بين كلا من :

1_مدرسه اقراءه 2_ خليج عدن 3_ مدرسه الراشد 4_ مدرسه النجاح 5-مدرسه توبس 6_ النورس 7_مدرسه الجيل الجديد 8_ مدرسه مدرسه الرواد 9_ مدرسه الصفوه 10_ رواد المستقبل 11_ مدرسه الزهراء.

وبدات المسابقه بايات من الذكر الحكيم رتلتها احد طالبات مجمع خديجه كلمه القاها الاستاذ / محمد فيصل رئيس قسم الانشطه في ادارة التربية والتعليم م/ المنصوره رحب فيها بالحضور كلا باسمه وصفته وشكر مجمع خدبجه على حسن الاستضافه والترتيب والجهود المبذولة من رؤوسا الشعب ووكلاء الانشطه في المدارس وتنمى للجميع النجاح والتوفيق .

بدايه تم القاء وطرح شروط المسابقه من قبل لجنة التحكيم الفنية .

بعدها بدات المسابقه من خلال تقديم كل مدرسه لفقرتها من الاغنيه الفنيه المشارك بها في المسابقه .

انتهت المسابقه بفوز كلا من :

المركز الاول الجيل الجديد

المركز الثاني رواد

المركز الثالث رواد المستقبل

حيث ابداع المشاركين في اداء الاغاني وكانوا اكثر من رائعين

حضر التتويج الاستاذ / علي علوي مدير اداره التربيه والتعليم مديريه المنصوره والكابتن خالد عفاره مدير اداره النشاط الرياضي في مديريه المنصوره والاستاذه / ايمان موسى مديره مجمع خديجه والاستاذ / نجيب سعيد ثابت وكيل قطاع الفنون والمسرح في وزاره الثثقافه والاعلام م/ عدن

د/ رائد علي عبد الرحمت كيلاني الوسائل والتقنيات م / عدن

الاستاذ/ هديل عبده محمد احمد رئيس قسم الفنون والمسرح م/ عدن

الاستاذ / عيدروس عبده محمد رئيس قسم الاجتماعي م/ عدن والمشرف التنظيمي لمديريه المنصوره وروساء الشعب وكلاء النشاط في المدارس واولياء الامور .

ونتمى للجميع التوفيق والنجاح .