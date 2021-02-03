شكرا لبحثكم عن خبر قتلى وجرحى في كمين مسلح استهدف طقم أمني بمحافظة إب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، اليوم الاربعاء، بوقوع قتلى وجرحى في كمين مسلح استهدف طقم أمني بمحافظة إب، كان ينقل سجينا متهم بالسرقة.
وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني"، إن الكمين الذي نفذه اقارب السجين المتهم بمديرية جبلة، أدى الى مقتل اثنين من رجال الامن وجرح آخرين.
وبينت المصادر بأنه تم القبض على أربعة مهاجمين من أسرة السجين المتهم القوا القنابل وباشروا رجال الامن بإطلاق.
وتشهد المحافظة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي انفلات أمني وأعمال عنف وقتل وجرائم جنائية متنوعة تتكرر بشكل شبه يومي.
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