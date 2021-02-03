شكرا لبحثكم عن خبر طبيب مختل في الحديدة يذبح طفل بعد ولادته مباشرة .. والسبب مخيف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في حادثة موجعة، أقدم طبيب يمني، اليوم الاربعاء، على ذبح طفل بعد ساعات من ولادته في محافظة الحديدة (غربي اليمن).

وقال الصحفي اليمني بسيم جناني، إن طبيب عام يعمل في طوارئ أطفال مستشفى الثورة العام بالحديدة أقدم فجر اليوم على ذبح طفل بعد ولادته بعشر ساعات.

وأضاف: أن الطبيب حاول الإنتحار بعد ارتكاب الجريمة، ولكنه فشل وتم القبض عليه والتحفظ عليه في المستشفى.

وأشار الى أن الجهات الأمنية المختصة، وجدت مع الطبيب بعد القبض عليه، أوراق فيها طلاسم وشعوذة.

وعن الأسباب التي دفعت الطبيب لارتكاب الجريمة، أوضح أن الطبيب مختل عقلياً وقام بذبح الطفل وتقديمه قرباناً، وقال بعد القبض عليه: أتممت المهمة بنجاح..؟!