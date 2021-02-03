شكرا لبحثكم عن خبر أطعموا الضحية رصاص بنادقهم: جريمة قتل مروعة في عمران والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - في جريمة مروعة، اقدم مواطن يمني ونجله في محافظة عمران، على قتل مواطن بسبب خلاف على قطعة أرض.
وأعلنت الأجهزة الأمنية بعمران، مساء اليوم الأربعاء، القبض المدعو ذياب ناجي علي ناجي - 45 عاما- وولده عبد الله ذياب ناجي علي ناجي - 22 - بتهمة القتل العمد.
وأوضحت في بيان أطلع عليه "المشهد اليمني" أن المتهمين قاما بالإعتداء على المجني عليه علي ناجي حسين دحان - 45 عاما-، وإصابتة بطلقة سلاح "آلي" دخلت من الفم وسكنت في الرأس توفي على إثرها وذلك بسبب خلاف على أرض. وأكد البيان، أنه تم القبض على المتهمين خلال نصف ساعة من بعد وقوع الجريمة.. وتم إحالتهما للإجراءات القانونية.
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