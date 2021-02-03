شركة مصافي عدن تدشن إنتاج الأكسجين والهيدروجين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشنت شركة مصافي عدن، أمس الثلاثاء، العمل في إنتاج الأكسجين والهيدورجين بعد إستكمال تأهيل المصنع وذلك ضمن مجموعة المشاريع التطوير والتحديث التي تقوم الشركة بتنفيذها حالياً.



وأوضح المدير الفني للمصفاة المهندس سعيد محمد وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن المصنع تم تركيبه من قبل شركة صينية متخصصة وتم التشغيل التجريبي له خلال الأيام الماضية قبل أن يتم تدشين تعبئة الإسطوانات رسمياً اليوم .. لافتاً إلى أن المصنع سينتج قرابة 60 متر مكعب بالساعة مايعادل أيضا 10 اسطوانات 6 متر مكعب في الساعة الواحدة .

وأضاف أن المصفاة ستستخدم جزء من كميات الأكسجين لأعمال اللحام في مشاريع التحديث التي تنفذها حالياً مثل مشروع محطة الكهرباء الجديدة ومشروع صيانة وترميم عدد من الخزانات وأيضا مشروع أذرع التحميل في ميناء الزيت كما سيقوم المصنع بتزويد مستشفى المصفاة بالأوكسجين وبيع الكميات الفائضة للسوق المحلية .. مشيراً إلى أن هناك مصنع آخر لإنتاج الاستيلين المستخدم في أعمال اللحام من المتوقع الإنتهاء من تركيبه وبدء التشغيل التجريبي له خلال الأيام القادمة .