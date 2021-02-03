وزير النفط يناقش نشاط شركة OMV النمساوية في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير النفط والمعادن، عبدالسلام عبدالله باعبود، اليوم مع نائب رئيس مجلس ادارة شركة OMV النمساوية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا اروين كرول نشاطها في تشغيل قطاعات S2 و 86 بمحافظة شبوة .



في اللقاء الذي عقد عبر تقنية الإتصال المرئي، بحضور مدير عام الشركة في اليمن ارتور جيرازي، أكد الوزير باعبود على الشراكة الإستراتيجية بين الوزارة وشركة أو ام في وجهودها التنموية وأعمالها الاستثمارية التي حققت نجاحاً كبيراً .. لافتاً إلى حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات التي تمكن الشركة من مواجهة اي صعوبات تعترض نشاطها .

من جانبه استعرض نائب رئيس مجلس ادارة الشركة النمساوية مستوى تنفيذ خططها العملية والإنتاجية بالقطاع .. مشيداً بدعم الحكومة لأعمال الشركة وإستثماراتها النفطية وبمستوى العلاقة الايجابية مع الوزارة ومع المجتمع المحلي والتي كان لها أثر اكبير في تحفيز العمل وتنفيذ المهام والبرامج العملية بنجاح.