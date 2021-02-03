وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي دعم قطاع الطرق والنقل والبنية التحتية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد عبدالله باذيب عصر اليوم، مع المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، دعم البنك لمشاريع الطرق والنقل والبنية التحتية.



وتطرق اللقاء الذي عقد عبر تقنية الإتصال المرئي، إلى ضرورة إحداث توازن في تدخلات دعم التنمية وخلق فرص عمل وتعزز النمو الاقتصادي مثل الزراعة والاسماك وكذلك مشاريع البنية التحتية التي تساهم في تجاوز آثار جائحة كوفيد 19 وتسهيل إمدادات الإغاثة مثل مشروع النقل في قطاع الطرق ودعم اضافي وخاص للموانئ للتكامل مع الطرق لتسهيل الوصول للغذاء والدواء وتجاوز الضغوطات على حركة الموانئ بسبب الحرب.

وفي اللقاء، أكد الوزير باذيب على أهمية مشروع الطرق الذي سيتم تخصيص 20 مليون دولار له من البنك من خلال صندوق ائتماني متعدد المانحين في تحسين شبكة الطرق الرئيسية والريفية .. لافتاً إلى أن أولويات الحكومة المتمثلة بتمويل مشاريع تطوير موانئ عدن والمكلا بإعتبارهما سيكونان المنفذين البحريين الرئيسيين لأغلب المعونات والمساعدات الإنسانية والاغاثية المقدمة لبلادنا

واستعرض الوزير باذيب خلال الاتصال المرئي الحكومة تمول الغذاء والدواء وأهمية تسهيل المصارفة عبر البنك الدولي من خلال المنظمات المنفذة والتي تعمل منذ أربع سنين كطرف ثالث منفذ لمشاريع العديد من المانحين .. مشيداً بأهمية التقدم في الأعداد للمصارفة رغم متطلبات التدقيق والتقييم المختلفة.

ومن جانبه، أكد المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، استمرار تقديم الدعم لمشاريع التنمية في اليمن وتوجه البنك للتركيز على المصارفة للمنح عبر البنك المركزي ودعم قطاع الطرق الموانئ والبنية التحتية في المرحلة القادمة.. مجدداً حرص البنك على دعم مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص عبر مؤسسة التمويل الدولية والمشاركة في المخاطرة بما يحقق تعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الحرجة والتنسيق مع المانحين وشركاء التنمية الآخرين لإنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين.

حضر اللقاء كبير مستشاري المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي جيهان عبدالغفارو رئيس المكتب الفني بوزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندس شعيب علي عبدالله.