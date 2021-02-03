شكرا لبحثكم عن خبر حلف قبائل حضرموت يطالب بالانفصال الإداري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت مرجعية حلف قبائل محافظة حضرموت، اليوم الاربعاء، دعوة هامة الى رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، بسرعة تنفيذ إعلان عاجل.

وطالبت المرجعية في مذكرة وجهتها الى الرئيس هادي، أطلع عليها "المشهد اليمني"، بسرعة اعلان إقليم حضرموت بشكل عاجل عبر اعلان دستوري او أي صيغة قانونية، لحين الاستفتاء على الدستور.

واعتبرت أن ذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وفي حال تم ذلك؛ فغنها ستكون ضربة مزدوجة تطيح بالانقلاب شمالا والتمرد جنوبا وتحيي الأمل في نفوس اليمنيين وتكون بوابة النصر المبين؛ وفقا لعضو مجلس الشورى صلاح باتيس.