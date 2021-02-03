شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. (قذارة) مليشيا الحوثي تتسبب بظهور ثعابين عملاقة في إب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر ناشطون يمنيون صوراً في مواقع التواصل الاجتماعي لثعابين ضخمة بقلب مدينة يمنية سياحية تعتبر سياحية ويقصدها السكان للنزهة من كل مكان. وقال الناشطون ان الثعابين ظهرت في مدينة إب وسط اليمن وبالقرب من مبنى جامعة إب واثارت خوف السكان القاطنين . وذكروا انها لاول مرة تظهر بالقرب من المجاري ولم تشاهد من قبل بهذا الشكل المرعب . وارجع البعض ذلك الى الاهمال في النظافة بعد سيطرة الانقلابيين الحوثيين على المدينة وتقع تحت سيطرتهم وعدم اهتمامهم بالمدينة وما يهمهم هو الجبايات فقط.

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