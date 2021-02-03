شكرا لبحثكم عن خبر اليمن.. وصول فريق أممي للتحقيق في تفجيرات مطار عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن (اليمن) / شكري حسين / الأناضول

وصل فريق أممي إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الأربعاء، للتحقيق في التفجيرات التي استهدفت مطارها الدولي قبل نحو شهر، وفق مصدر أمني.

وفي حديث مع الأناضول، أفاد مصدر أمني بمطار عدن (جنوب) بوصول طائرة أممية على متنها خبراء دوليين، لم يحدد عددهم.

وأوضح المصدر، مفضلا عدم نشر اسمه كونه غير مخول للحديث مع الإعلام، أن الفريق الأممي قام بمعاينة موقع التفجيرات بالمطار قبل الانتقال إلى قصر معاشيق الرئاسي في عدن.

وفي 30 ديسمبر/كانون أول الماضي، استهدف هجوم صاروخي مطار عدن الدولي (جنوب) بالتزامن مع عودة الحكومة من الرياض، وأسفر عن سقوط 28 قتيلا و110 جريحا، ما أثار إدانات عربية ودولية وأممية واسعة.

واتهمت الحكومة اليمنية آنذاك، جماعة الحوثي بالوقوف وراء تلك التفجيرات التي استخدمت فيها صواريخ "إيرانية الصنع"، وطالبت بمساعدة دولية في التحقيق بالهجوم، فيما نفت الجماعة صحة تلك الاتهامات.

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية المدعومة سعوديا، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، حتى بات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، وفق الأمم المتحدة.